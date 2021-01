"Altrimenti scoppia la rabbia?". La fine che Giuseppe Conte si merita: ridicolizzato da Greggio a "Striscia" | Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La crisi di governo tiene banco anche a Striscia la Notizia. Infatti, la puntata del tg satirico in onda su Canale 5 mercoledì 20 gennaio si apre con il consueto monologo di Ezio Greggio, che tira in ballo e riserva uno sfottò a Giuseppe Conte. Il premier infatti nel giorno della fiducia al Senato ha insistito sul fatto che, in buona sostanza senza di lui, potrebbe esplodere la rabbia dei cittadini. Frase che lascia il tempo che trova. Dunque ecco che Greggio lo dileggia: "Conte ha dichiarato che serve una polizia al servizio dei cittadini, Altrimenti in Italia scoppierà la rabbia? I dirigenti della Pfizer hanno subito risposto: magari! Il vaccino ve lo vendiamo noi. Subito, subito". Evidente il riferimento sarcastico di Ezio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La crisi di governo tiene banco anche ala Notizia. Infatti, la puntata del tg satirico in onda su Canale 5 mercoledì 20 gennaio si apre con il consueto monologo di Ezio, che tira in ballo e riserva uno sfottò a. Il premier infatti nel giorno della fiducia al Senato ha insistito sul fatto che, in buona sostanza senza di lui, potrebbe esplodere ladei cittadini. Frase che lascia il tempo che trova. Dunque ecco chelo dileggia: "ha dichiarato che serve una polizia al servizio dei cittadini,in Italia scoppierà la? I dirigenti della Pfizer hanno subito risposto: magari! Il vaccino ve lo vendiamo noi. Subito, subito". Evidente il riferimento sarcastico di Ezio ...

Ultime Notizie dalla rete : Altrimenti scoppia Striscia la Notizia, Giuseppe Conte umiliato da Ezio Greggio: "Altrimenti scoppia la rabbia?" Liberoquotidiano.it Salvini e quella frase di Grillo sui senatori a vita: “Muoiono troppo tardi”

Salvini contro i senatori a vita, colpevoli di votare la fiducia al Governo Conte. Il leader della Lega ha citato una frase di Beppe Grillo, scatenando l’ira dell’Aula: “I senatori a vita non muoiono ...

Amici 2021, Giulia in crisi: "Mi sento ridicola". Sangiovanni la prova a consolare ma lei scoppia a piangere | Video

Momento di crisi per Giulia Stabile , ballerina tra le più amate nella scuola di Amici 2021 . La ragazza infatti non si sente bene con se ...

