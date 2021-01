Al Senato non ha vinto nessuno, ma ora Conte governi davvero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 9 settembre 2019, sembra un’era geologica fa, il governo Conte Bis ottenne la fiducia al Senato con 169 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti. Ieri, nel secondo passaggio della crisi di governo più enigmatica della storia recente e spiegabile solo con il fallito sabotaggio renziano, ne ha ottenuti 156 a favore (sotto la maggioranza assoluta ma sopra la soglia relativa), 140 contro e 16 astensioni. Presente più, presente meno il quadro è chiaro: alla Camera il governo giallorosso mantiene la maggioranza qualificata, a palazzo Madama quella relativa senza che il quadro politico sia mutato di una virgola. (Photo by Antonio Masiello#POOL /Augusto Casasoli/ POOL via Getty Images )Italia Viva esclusa: ragionando in termini di gruppi parlamentari, infatti, e tenendo fuori i Senatori a vita e il naturale andirivieni di qualche ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 9 settembre 2019, sembra un’era geologica fa, il governoBis ottenne la fiducia alcon 169 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti. Ieri, nel secondo passaggio della crisi di governo più enigmatica della storia recente e spiegabile solo con il fallito sabotaggio renziano, ne ha ottenuti 156 a favore (sotto la maggioranza assoluta ma sopra la soglia relativa), 140 contro e 16 astensioni. Presente più, presente meno il quadro è chiaro: alla Camera il governo giallorosso mantiene la maggioranza qualificata, a palazzo Madama quella relativa senza che il quadro politico sia mutato di una virgola. (Photo by Antonio Masiello#POOL /Augusto Casasoli/ POOL via Getty Images )Italia Viva esclusa: ragionando in termini di gruppi parlamentari, infatti, e tenendo fuori iri a vita e il naturale andirivieni di qualche ...

