Veron: «Dybala deve lasciare la Juventus» – VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) Juan Sebastian Veron, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paulo Dybala della Juventus – VIDEO L’ex centrocampista di Inter e Lazio, Juan Sebastian Veron, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paulo Dybala della Juventus, dandogli un consiglio per il futuro. «È tempo di fare un bilancio su di lui. Ha qualità, può darti quel tocco distintivo. Forse cambiando squadra può ritrovarlo. Cambiando aria può ritrovare quel calcio che lo ha portato alla Juve». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Juan Sebastian, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su PaulodellaL’ex centrocampista di Inter e Lazio, Juan Sebastian, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paulodella, dandogli un consiglio per il futuro. «È tempo di fare un bilancio su di lui. Ha qualità, può darti quel tocco distintivo. Forse cambiando squadra può ritrovarlo. Cambiando aria può ritrovare quel calcio che lo ha portato alla Juve». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Veron consiglia Dybala: «Deve lasciare la Juve. Ecco perché» - VIDEO - - dededrettv : @Luisgom50 @whiteboykasino @Landynlmao @TheBoiSantana @xKariou @Swagg You comparing those guys to dimaria, higuain,… -

Ultime Notizie dalla rete : Veron Dybala Veron consiglia Dybala: «Deve lasciare la Juve. Ecco perché» – VIDEO Juventus News 24 Veron: «Dybala deve lasciare la Juventus» – VIDEO

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paulo Dybala della Juventus - VIDEO ...

Veron consiglia Dybala: «Deve lasciare la Juve. Ecco perché» – VIDEO

L’ex centrocampista di Inter e Lazio, Juan Sebastian Veron, ha rilasciato queste dichiarazioni su Paulo Dybala, dandogli un consiglio per il futuro. «È tempo di fare un bilancio su di lui. Ha qualità, ...

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paulo Dybala della Juventus - VIDEO ...L’ex centrocampista di Inter e Lazio, Juan Sebastian Veron, ha rilasciato queste dichiarazioni su Paulo Dybala, dandogli un consiglio per il futuro. «È tempo di fare un bilancio su di lui. Ha qualità, ...