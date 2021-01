Vaccini in proporzione al Pil: dopo le polemiche la Moratti si difende / SONDAGGIO (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gennaio 2021 - Il riferimento al Pil come uno dei criteri per la ripartizione delle dosi di vaccino anti-Covid suggeriti nella lettera al commissario Arcuri, i cui contenuti saranno oggetto ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gennaio 2021 - Il riferimento al Pil come uno dei criteri per la ripartizione delle dosi di vaccino anti-Covid suggeriti nella lettera al commissario Arcuri, i cui contenuti saranno oggetto ...

stefanopreto : RT @PoliticaPerJedi: Per partire con il piede giusto Letizia Moratti chiede di distribuire i vaccini in proporzione al PIL. - AristarcoScann1 : Assegnazione dei vaccini in proporzione ai pirla? Mi sembra giusto! - infoitinterno : Vaccini in proporzione al Pil: dopo le polemiche la Moratti si difende / SONDAGGIO - panmatt : RT @PoliticaPerJedi: Per partire con il piede giusto Letizia Moratti chiede di distribuire i vaccini in proporzione al PIL. - apalma67 : RT @PoliticaPerJedi: Per partire con il piede giusto Letizia Moratti chiede di distribuire i vaccini in proporzione al PIL. -

"Non è legato al concetto di ricchezza, ma alla richiesta di una accelerazione nelle vaccinazioni". Il ministro Speranza: "Per il vaccino la ricchezza non conta". Cosa ne pensate? Votate il sondaggio ...

Per ripartire iniezioni a tutti e trasparenza sulle risorse

In un articolo apparso sulla Stampa di martedì scorso, Carlo Cottarelli ben mette in luce la priorità delle priorità: il Piano di vaccinazione della popolazione ...

