Uccise figlia di 2 anni: ergastolo per Kouao Jacob Danho (Di martedì 19 gennaio 2021) Uccise figlia di 2 anni a coltellate: carcere a vita per Kouao Jacob Danho. Lo ha approvato la Corte d'Assise su richiesta del Pm. Assurdo il movente del 38enne ivoriano residente a Cremona. Kouao Jacob Danho, il 38enne ivoriano che il 22 giugno 2019 Uccise a coltellate la splendida figlia Gloria di appena due anni, L'articolo proviene da Inews.it.

