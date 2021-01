Teaser e data d’uscita di Sky Rojo di Netflix, serie pulp trash dai creatori de La Casa di Carta (Di martedì 19 gennaio 2021) Sky Rojo di Netflix è tra le tante serie spagnole che Netflix proporrà in questo 2021 e il primo Teaser ne conferma la data d’uscita. La nuova serie nata dalla penna dei creatori de La Casa di Carta debutterà il 19 marzo sulla piattaforma in tutto il mondo: ad annunciarlo è un Teaser che è un misto di azione, sesso, droga e nudità. Ad un primo impatto Sky Rojo di Netflix sembra ricalcare gli stessi stilemi stilistici e narrativi di White Lines: ricorrono infatti nella nuova serie Netflix gli stessi elementi di cui Alex Pina aveva infarcito la miniserie ambientata di Ibiza e non rinnovata dopo la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Skydiè tra le tantespagnole cheproporrà in questo 2021 e il primone conferma la. La nuovanata dalla penna deide Ladidebutterà il 19 marzo sulla piattaforma in tutto il mondo: ad annunciarlo è unche è un misto di azione, sesso, droga e nudità. Ad un primo impatto Skydisembra ricalcare gli stessi stilemi stilistici e narrativi di White Lines: ricorrono infatti nella nuovagli stessi elementi di cui Alex Pina aveva infarcito la miniambientata di Ibiza e non rinnovata dopo la ...

