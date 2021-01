Stellantis, poteri speciali per John Elkann (Di martedì 19 gennaio 2021) In Stellantis, la società che è sorta dalla fusione tra Fca e Peugeot, John Elkann, che ne è il presidente esecutivo, avrà anche poteri speciali. Lo rvela Mf Milano Finanza citando il regolamento del cda del nuovo colosso automobilistico. Le norme aziendali spiegano infatti che “qualora il presidente del board sia anche un amministratore esecutivo (è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) In, la società che è sorta dalla fusione tra Fca e Peugeot,, che ne è il presidente esecutivo, avrà anche. Lo rvela Mf Milano Finanza citando il regolamento del cda del nuovo colosso automobilistico. Le norme aziendali spiegano infatti che “qualora il presidente del board sia anche un amministratore esecutivo (è L'articolo

sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Stellantis, poteri speciali per John Elkann: In Stellantis, la società che è sorta d… - CalcioFinanza : Nella nuova Stellantis, John Elkann, in qualità di presidente esecutivo, avrà poteri speciali su questioni strategi… - 6Stars13 : Per tutti quelli che sostengono che #PSA ha acquistato #FCA; questi sono solo alcuni motivi per cui è falso.… - 6Stars13 : @AndreaTesta @marattin @GuidoCrosetto Visto che il disegnino non arriva: - infoiteconomia : Stellantis, i poteri speciali di John Elkann -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis poteri Stellantis, i poteri speciali di John Elkann Milano Finanza Peugeot: ogni modello presente in gamma avrà versioni ad alte prestazioni

I due ora rientrano nel nome Stellantis, che mette Peugeot in una scuderia di altri 12 marchi, e la fusione potrebbe influire molto bene sul fatto che gli Stati Uniti vedano la Peugeot tornare in ...

Come la stampa francese vede Stellantis

Vista da Parigi, la nascita di Stellantis con la fusione fra Fca e la francese Psa, suscita più di qualche interrogativo. I cugini d’Oltralpe sono cauti nell’esprimere un giudizio sulle prospettive de ...

I due ora rientrano nel nome Stellantis, che mette Peugeot in una scuderia di altri 12 marchi, e la fusione potrebbe influire molto bene sul fatto che gli Stati Uniti vedano la Peugeot tornare in ...Vista da Parigi, la nascita di Stellantis con la fusione fra Fca e la francese Psa, suscita più di qualche interrogativo. I cugini d’Oltralpe sono cauti nell’esprimere un giudizio sulle prospettive de ...