Stefania Orlando ancora in crisi riceve un aereo che non la consola fino in fondo (Di martedì 19 gennaio 2021) Giornata nerissima per Stefania Orlando. La notte non ha portato consiglio, anzi. Le cose per lei sono molto tormentate nella casa del Grande Fratello VIP 5. Dopo il tentativo di fuga dalla porta rossa, bloccato da Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, la Orlando ha spiegato i motivi per i quali avrebbe preferito uscire, non digerendo quello che si era detto sul suo conto in puntata ( con riferimento all'intervista del suo ex marito Andrea Roncato). E questa mattina le cose non vanno meglio per la Orlando, ancora ko. Tra le lacrime però la bella Stefania, ha ricevuto anche un messaggio speciale. Per lei infatti oggi è arrivato un aereo dai tantissimi fan che fanno il tifo per lei e che la vogliono vedere in finale, sperando quindi che non decida di lasciare il ...

