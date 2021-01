Senato, premier Conte: “Senza numeri questo Governo andrà a casa” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Certo che c’è un problema di numeri nella maggioranza, questa è la democrazia. Se i numeri non ci sono questo Governo andrà a casa, non andrà avanti“. Ad affermarlo è il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il corso della sua replica nella giornata dedicata all’intervento al Senato nell’ambito della crisi di Governo. “Io non mi vergogno di dire che siamo seduti su queste poltrone: qui bisogna sedersi con disciplina e onore“. Alle parole del premier sono seguiti numerosi applausi da parte dei presenti a fortificare il proprio concetto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Certo che c’è un problema dinella maggioranza, questa è la democrazia. Se inon ci sono, nonavanti“. Ad affermarlo è il Presidente del Consiglio, Giuseppe, durante il corso della sua replica nella giornata dedicata all’intervento alnell’ambito della crisi di. “Io non mi vergogno di dire che siamo seduti su queste poltrone: qui bisogna sedersi con disciplina e onore“. Alle parole delsono seguiti numerosi applausi da parte dei presenti a fortificare il proprio concetto. SportFace.

