Meteo invernale nel dramma per venti d’Atlantico. Il Freddo spinge da est (Di martedì 19 gennaio 2021) Bisognerebbe imparare a osservare la Meteo con un po’ più di distacco. Si dovrebbero controllare le emozioni, evitando così gli sbalzi di umore. Poi sì, è bello vivere tutto con trasporto e per gli amanti dell’Inverno poter soltanto “annusare” certe dinamiche è quanto di più emozionante possa esserci. Chi ha dimestichezza con le complesse dinamiche atmosferiche sa che stiamo andando incontro a un periodo importantissimo. Inutile fasciarsi la testa prima di sbatterla, d’altronde l’Atlantico fa parte anche dei nostri Inverni e se dovesse riprendersi lo scettro per qualche tempo non ci sarebbe nulla di strano. Così come non ci sarebbe niente di anomalo nell’eventuale arrivo dell’Alta Pressione. Perché gennaio è detto anche il mese delle “secche“? Beh, per questo motivo: per l’Alta Pressione. Sino a questo momento ha scelto altri lidi, costretta a defilarsi a causa ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Bisognerebbe imparare a osservare lacon un po’ più di distacco. Si dovrebbero controllare le emozioni, evitando così gli sbalzi di umore. Poi sì, è bello vivere tutto con trasporto e per gli amanti dell’Inverno poter soltanto “annusare” certe dinamiche è quanto di più emozionante possa esserci. Chi ha dimestichezza con le complesse dinamiche atmosferiche sa che stiamo andando incontro a un periodo importantissimo. Inutile fasciarsi la testa prima di sbatterla, d’altronde l’Atlantico fa parte anche dei nostri Inverni e se dovesse riprendersi lo scettro per qualche tempo non ci sarebbe nulla di strano. Così come non ci sarebbe niente di anomalo nell’eventuale arrivo dell’Alta Pressione. Perché gennaio è detto anche il mese delle “secche“? Beh, per questo motivo: per l’Alta Pressione. Sino a questo momento ha scelto altri lidi, costretta a defilarsi a causa ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo invernale Aria Polare imploderà su mitezza in arrivo. Meteo Invernale grigio Meteo Giornale Meteo invernale nel dramma per venti d’Atlantico. Il Freddo spinge da est

METEO ROMA: Nubi in progressivo aumento, tornerà il MALTEMPO anche sulla Capitale d’Italia

Situazione meteo Italia Nuvolosità irregolare in queste ore su gran parte dell'Italia, nubi basse in pianura Padana. Tempo ancora stabile salvo sulla Liguria dove troviamo locali ?

