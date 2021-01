'Mannaggia alla paletta': botta e risposta in diretta tra Enrico Mentana e il suo inviato (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel lungo speciale andato in onda lunedì 18 gennaio, ad esempio, il direttore del Tg La7 non ha potuto fare a meno di notare gli occhiali appannati del giornalista Paolo Celata . Così, è scaturito un ... Leggi su tv.fanpage (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel lungo speciale andato in onda lunedì 18 gennaio, ad esempio, il direttore del Tg La7 non ha potuto fare a meno di notare gli occhiali appannati del giornalista Paolo Celata . Così, è scaturito un ...

BarbaraCatanz20 : @jackmd11f Mannaggia, me l'ero annotata! Chiedo venia. Aggiungerei anche 'tengo alla salute delle nostre donne e de… - bmark85 : Purtroppo Matte’ sto clown l’hai sostenuto e portato tu al potere. Mannaggia alla troia - Nicolet17190359 : @CDamnfinecoffee spero si riprenderà lo presa alla fine la diretta mannaggia. - gianlui62256426 : @NonSoloJuve ??????????????? gente come rabiot bernadeschi ramsey khedira non ci dovrebbe nemmeno entrare alla contina… - stodvrmendo : mannaggia alla puttana ladra -

Botta e risposta in diretta tra Enrico Mentana e l’inviato Paolo Celata. Il direttore del Tg La7 non ha potuto fare a meno di notare gli occhiali appannati del giornalista, a causa del diligente uso d ...

BAGOLOZOOM di Claudio Mastellari / MANNAGGIA, MANNAGGIA…

Contro il Sassuolo di De Zerbi si è visto un Parma stoico che avrebbe meritato ampiamente la vittoria. Sogno L'articolo BAGOLOZOOM di Claudio Mastellari / MANNAGGIA, MANNAGGIA… sembra essere il primo ...

