Mentre in Senato si consuma lo piscodramma renziano della crisi di governo, in Italia oggi sono morte 603 persone per Covid - 19, contro i 377 di lunedì. Il tasso di positività è al 4,1%, in calo dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Lieve calo Cambi: euro in lieve calo a 1,2079 dollari ANSA Nuova Europa Coronavirus: 4 morti nel territorio imolese, in Italia indice di positività in calo al 4,1%

I casi odierni in Italia sono 10.497 con 254.070 tamponi effettuati. In Emilia Romagna 75 i decessi, i positivi sono 1.034.

Lieve calo dei ricoveri ma anche oggi il Covid fa una strage: 603 morti

In totale i casi da inizio epidemia sono 2.400.598, le vittime 83.157. In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.487. I pazienti in area medica - reparti ordinari - sono invece 22.699.

In totale i casi da inizio epidemia sono 2.400.598, le vittime 83.157. In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.487. I pazienti in area medica - reparti ordinari - sono invece 22.699.