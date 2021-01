Latina e Provincia, aumentano i nuovi casi: 221 nelle ultime 24 ore, ecco i dati Comune per Comune (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 221 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I nuovi contagi sono così distribuiti: 43 a Latina, 28 a Terracina, 21 ad Aprilia, 19 a Sezze, 19 a Formia, 17 a Sonnino, 17 a Fondi, 12 a Cisterna, 9 a Minturno, 6 a Pontina, 5 a Priverno, 5 a San Felice Circeo, 5 a Gaeta, 3 a Sermoneta, 3 a Itri, 2 a Cori, 2 a Roccagorga, 2 a Santi Cosma e Damiano, 1 a Maenza, 1 a Sabaudia e 1 a Spigno Saturnia. Leggi anche: Ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer nel Lazio: «Modalità a singhiozzo, così grossi problemi al sistema» Sono deceduti 5 pazienti: 2 residenti a Latina, 1 a Cisterna, 1 a Itri e 1 fuori dal territorio della Asl. 157, invece, le persone guarite nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 221 idi Coronavirus registrati24 ore dalla Asl di. Icontagi sono così distribuiti: 43 a, 28 a Terracina, 21 ad Aprilia, 19 a Sezze, 19 a Formia, 17 a Sonnino, 17 a Fondi, 12 a Cisterna, 9 a Minturno, 6 a Pontina, 5 a Priverno, 5 a San Felice Circeo, 5 a Gaeta, 3 a Sermoneta, 3 a Itri, 2 a Cori, 2 a Roccagorga, 2 a Santi Cosma e Damiano, 1 a Maenza, 1 a Sabaudia e 1 a Spigno Saturnia. Leggi anche: Ritardiconsegne del vaccino Pfizer nel Lazio: «Modalità a singhiozzo, così grossi problemi al sistema» Sono deceduti 5 pazienti: 2 residenti a, 1 a Cisterna, 1 a Itri e 1 fuori dal territorio della Asl. 157, invece, le persone guarite...

