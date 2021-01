Kingdoms of Amalur | Re-Reckoning per Nintendo Switch ha una data di uscita

Leggi su eurogamer

(Di martedì 19 gennaio 2021) Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic ha annunciato cheof: Re-sarà disponibile anche sulla console ibrida, a partire dal 16 marzo. Questa versione segnerà il debutto portatile del franchise di giochi di ruolo a lungo ambito per un gameplay che combina forza, agilità e stregoneria. Il gioco include tre DLC: The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel e pacchetti di armi e armature. I giocatori susperimenteranno una quantità di gioco senza precedenti: centinaia di ore di esplorazione, combattimento dinamico e avventura aspettano i fan del genere. Inoltre, THQ Nordic ha confermato i piani per le avventure adche continueranno entro la fine dell'anno con la nuovissima espansioneof ...