Insediamento Joe Biden 20 gennaio | come si terrà la cerimonia

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 19 gennaio 2021) Mercoledì 20è il giorno dell’di Joealla Casa Bianca. Il giuramento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti avverrà in un contesto molto diverso dal solito a causa dell’epidemia di Covid e delle misure di sicurezza messe in campo dopo l’assalto dei manifestanti al Campidoglio. Segui Termometro Politico su Google News Joe: si insedia il 46esimo Presidente Usa Di solito ladialla Casa Bianca è un grande evento pubblico che comporta l’afflusso di migliaia e migliaia di persone sul National Mall, il lungo viale che collega il Campidoglio al Lincoln Memorial. Laper Joe, che dal 20entra in carica46esimo Presidente ...