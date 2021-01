Il marito di Stefania Orlando contro il Grande Fratello Vip | “Se lei decidesse di abbandonare sarei felice”

Leggi su biccy

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ildi, contattato da FanPage, ha commentato duramente l’ultima puntata delVip che ha visto suo moglie crollare dopo le dure parole ricevute dal suo exAndrea Roncato e dalla sua figlioccia, Giulia Elettra Goretti. “La cosa che più mi dispiace è che Andrea abbia deciso di parlare adesso. Non mi è piaciuta la mancanza di delicatezza nei confronti diche si trova chiusa nella Casa, non puòbattere ed era anche al televoto. Ha rilasciato quelle dichiarazioniuna persona che non si può difendere, in un momento della sua vita in cui sta cercando un riscatto personale e professionale. L’ha attaccata in maniera gratuita dopo anni di silenzio, non è stata una dimostrazione di ...