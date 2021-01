Ictus emorragico, nuovo studio: ecco chi rischia di più (Di martedì 19 gennaio 2021) Secondo i ricercatori della Yale School of Medicine di New Haven, in Connecticut, i fumatori (e chi è geneticamente predisposto al fumo) possono essere più soggetti a Ictus emorragico. I fumatori, ma anche chi è geneticamente predisposto al fumo, possono correre un rischio maggiore di andare incontro a un Ictus emorragico, un grave evento cardiovascolare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 19 gennaio 2021) Secondo i ricercatori della Yale School of Medicine di New Haven, in Connecticut, i fumatori (e chi è geneticamente predisposto al fumo) possono essere più soggetti a. I fumatori, ma anche chi è geneticamente predisposto al fumo, possono correre un rischio maggiore di andare incontro a un, un grave evento cardiovascolare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Secondo i ricercatori della Yale School of Medicine di New Haven, in Connecticut, i fumatori (e chi è geneticamente predisposto al fumo) possono essere più soggetti a ictus emorragico. I fumatori, ma ...

Ictus emorragico, maggiore rischio per chi fuma: lo studio

Il fumo è un fattore di rischio per la formazione e la rottura di aneurismi, dilatazioni di un'arteria cerebrale, che può sfociare nell’emorragia subaracnoidea non traumatica ...

Il fumo è un fattore di rischio per la formazione e la rottura di aneurismi, dilatazioni di un'arteria cerebrale, che può sfociare nell'emorragia subaracnoidea non traumatica