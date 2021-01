**Governo: Bellanova a Conte, 'noi mai disseminato mine, solo fatto proposte'** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Per noi non abbiamo chiesto nulla, non abbiamo disseminato mine ma avanzato sempre proposte con dignità, disciplina e onore. Abbiamo solo chiesto di pensare al futuro del Paese". Lo ha detto Teresa Bellanova di Iv nelle dichiarazioni di voto al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Per noi non abbiamo chiesto nulla, non abbiamoma avanzato semprecon dignità, disciplina e onore. Abbiamochiesto di pensare al futuro del Paese". Lo ha detto Teresadi Iv nelle dichiarazioni di voto al Senato.

