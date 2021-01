Davide Tresse | Svolta durante il lockdown Georgette Polizzi? Presto torna in Tv!

(Di martedì 19 gennaio 2021), in diretta su RTL 102.5 News, racconta importanti novità poi annuncia il ritorno in Tv della moglie

Ultime Notizie dalla rete : Davide Tresse

Il Sussidiario.net

Davide Tresse, in diretta su RTL 102.5 News, racconta importanti novità poi annuncia il ritorno in Tv della moglie Georgette Polizzi ...Nonostante Temptation Island vada in onda ormai da molti anni, tanti sono i protagonisti rimasti nel cuore del pubblico italiano. Fra questi emerge sicuramente la personalità e la bellezza ...