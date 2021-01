Conte al Senato, Emma Bonino: «Serve un governo forte e responsabile. Non voterò la fiducia» (Di martedì 19 gennaio 2021) Il voto di ieri, 18 Gennaio 2021, alla Camera è stato favorevole al Premier Giuseppe Conte, che ha ottenuto il via libera alla fiducia con 321 voti positivi, 259 contrari e 27 astenuti. Oggi, 19 Gennaio 2021, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Senato. La situazione non sembra essere tranquilla com’è accaduto per il voto alla Camera. Emma Bonino nell’Aula del Senato ha demolito Giuseppe Conte e le sue pretese. E ha annunciato che non voterà la fiducia: «Non credo a quello che lei ci ha rappresentato in aula. Serve un governo forte e responsabile, il suo non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani». Leggi anche –> Crisi di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Il voto di ieri, 18 Gennaio 2021, alla Camera è stato favorevole al Premier Giuseppe, che ha ottenuto il via libera allacon 321 voti positivi, 259 contrari e 27 astenuti. Oggi, 19 Gennaio 2021, il Presidente del Consiglio Giuseppesi è recato in. La situazione non sembra essere tranquilla com’è accaduto per il voto alla Camera.nell’Aula delha demolito Giuseppee le sue pretese. E ha annunciato che non voterà la: «Non credo a quello che lei ci ha rappresentato in aula.un, il suo non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani». Leggi anche –> Crisi di ...

