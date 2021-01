Centenario del Pci: la Cineteca di Milano 'svela' in streaming i materiali d'archivio (Di martedì 19 gennaio 2021) ... 19 gennaio 2021 - In occasione del Centenario dalla fondazione del Partito comunista italiano , la Cineteca di Milano offre da giovedì 21 gennaio in streaming sul proprio sito (www.CinetecaMilano.it)... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 gennaio 2021) ... 19 gennaio 2021 - In occasione deldalla fondazione del Partito comunista italiano , ladioffre da giovedì 21 gennaio insul proprio sito (www..it)...

MassimGiannini : Nella più grave crisi di sistema, nel centenario del #Pci, se ne va uno degli ultimi grandi di una politica che sap… - valeriafedeli : Proprio alla vigilia del centenario del PCI se ne va un protagonista del ‘900 e per la sua intatta lucidità, curios… - riotta : Leggo le 'storie' del Pci che vengono via via diffuse nel centenario. Bene, parecchie non citano neppure 'Stalin' o… - PatriziaOrlan11 : RT @ProfCampagna: A Castelluccio di Norcia, borgo medievale nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è possibile ammirare un bosc… - gbaglioni : RT @MarcoRizzoPC: Domani mattina -mercoledì 20 gennaio- sarò ospite di Andrea Pancani a Coffee Break su La7 a parlare della crisi di govern… -