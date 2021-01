Benfica | 17 positivi al Covid Il club valuta di fermarsi per due settimane

(Di martedì 19 gennaio 2021) La società delha comunicato che sono stati riscontrati ben 17aldel gruppo squadra, tra cui 5 calciatori (Waldschmidt, Gilberto, Everton, Diogo Gonçalves e Grimaldo). Alla luce di questi dati, a difesa della salute generale e dell’integrità fisica dei calciatori colpiti, ilchiede alla Direzione Generale della Salute (DGS) di intervenire e decidere se la squadra deve presentarsi alle competizioni nei prossimi 14 giorni” si legge in una nota pubblicata daldi Lisbona. O Sport Lisboa einforma que foram detetados cinco casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico-19 realizados no Futebol Profissional. — SL(@SL) January 19, 2021 Foto: Logo ...

In mattinata è arrivata la notizia di un focolaio Covid-19 all’interno del Benfica e, negli ultimi minuti, sono emersi anche i nomi di cinque calciatori che sono risultati positivi al virus. Stando a ...Il Benfica non ha rivelato le identità degli atleti contagiati, in compenso lo ha fatto il giornale 'A Bola' secondo il quale sarebbero positivi al Covid i seguenti 5 giocatori: Waldschmidt, Gilberto, ...