Atletico Madrid, proposto a Simeone rinnovo fino al 2024: il Cholo sempre più protagonista (Di martedì 19 gennaio 2021) Diego Simeone sempre più protagonista del progetto dell'Atletico Madrid.Il club spagnolo, attualmente capolista indiscusso della Liga - secondo quanto riferisce il quotidiano As -, avrebbe offerto all'allenatore argentino, attraverso l'amministratore delegato Miguel Angel Gil Marìn, un rinnovo fino al 2024.Nelle settimane a seguire, dunque, l'agente del Cholo - arrivato nel dicembre 2011 e legato ai colchoneros fino al 2022 -, potrebbe mettersi in contatto con con la dirigenza della società per trattare il rinnovo. Pertanto, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Diegopiùdel progetto dell'.Il club spagnolo, attualmente capolista indiscusso della Liga - secondo quanto riferisce il quotidiano As -, avrebbe offerto all'allenatore argentino, attraverso l'amministratore delegato Miguel Angel Gil Marìn, unal.Nelle settimane a seguire, dunque, l'agente del- arrivato nel dicembre 2011 e legato ai colchonerosal 2022 -, potrebbe mettersi in contatto con con la dirigenza della società per trattare il. Pertanto, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni...

