A cento anni dalla scissione del PCI, nessun erede (Di martedì 19 gennaio 2021) cento anni da Livorno, dalla scissione del Partito comunista d’Italia. Una ricorrenza che sta scatenando - come era forse prevedibile - le due fiere della damnatio memoriae e della nostalgia. Penso invece che l’occasione dei cento anni debba indurci a sviluppare alcuni interrogativi. Il primo, essenziale: di quale Pci stiamo parlando? Del nucleo del 1921, con il suo carico di avanguardismo e settarismo, o di quello che prende forma con le tesi di Lione di Antonio Gramsci? E ancora: del partito della clandestinità o di quello della svolta di Salerno, del partito nuovo che Togliatti lancia e costruisce come architrave della democrazia repubblicana? E ancora: dopo la lunga stagione togliattiana, nella quale si consolida questo strano partito giraffa, che cosa prevale e che cosa rimane? O ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021)da Livorno,del Partito comunista d’Italia. Una ricorrenza che sta scatenando - come era forse prevedibile - le due fiere della damnatio memoriae e della nostalgia. Penso invece che l’occasione deidebba indurci a sviluppare alcuni interrogativi. Il primo, essenziale: di quale Pci stiamo parlando? Del nucleo del 1921, con il suo carico di avanguardismo e settarismo, o di quello che prende forma con le tesi di Lione di Antonio Gramsci? E ancora: del partito della clandestinità o di quello della svolta di Salerno, del partito nuovo che Togliatti lancia e costruisce come architrave della democrazia repubblicana? E ancora: dopo la lunga stagione togliattiana, nella quale si consolida questo strano partito giraffa, che cosa prevale e che cosa rimane? O ...

