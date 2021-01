Zona rossa, Moratti incontra i capigruppo. Azione: "Pubblichi i suoi dati" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gennaio 2021 - La Zona rossa e il ricorso ai giudici amministrativ i presentato da Regione Lombardia sulla classificAzione che richiude la Lombardia sono finiti sul piatto dell'incontro ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gennaio 2021 - Lae il ricorso ai giudici amministrativ i presentato da Regione Lombardia sulla classificche richiude la Lombardia sono finiti sul piatto dell'incontro ...

borghi_claudio : Ecco l'unico dato oggettivo: decessi comparati con gli altri anni. Dati città di Milano aggiornati a ieri. Zona ros… - RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - RegLombardia : #LNews “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che colloca la Lombardia in ‘zona rossa’, Regione - come prea… - KBoot888 : In Lombardia in tilt il sistema di sorveglianza dei dati dei Comuni: «Non sappiamo più quanti sono i contagiati».… - iside50 : RT @73deva73: #Pasqua #2021 si accettano pronostici(senza soldi) in quale regione siete di che colore sarete se disgraziatamente saremo anc… -