Xbox Game Pass sta per dire addio a Final Fantasy XV, Gris e altri giochi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stiamo per assistere ad un nuovo cambiamento all'interno di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. Come ogni volta, ci sono dei giochi che verranno tolti dall'elenco nelle prossime settimane: vediamo quali sono. Final Fantasy 15 lascerà il servizio in abbonamento il 1° febbraio e sarà raggiunto da Indivisible, Sea Salt e Fishing Sim World: Pro Tour su Xbox One e Xbox Series X/S. Su PC, gli stessi giochi dovrebbero venire tolti, insieme allo splendido titolo indie Gris. Al momento della stesura dell'articolo, Xbox non ha ancora annunciato quali saranno i giochi che prenderanno il posto. Per adesso sappiamo che Control, titolo già disponibile nell'abbonamento su ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stiamo per assistere ad un nuovo cambiamento all'interno di, il servizio in abbonamento di Microsoft. Come ogni volta, ci sono deiche verranno tolti dall'elenco nelle prossime settimane: vediamo quali sono.15 lascerà il servizio in abbonamento il 1° febbraio e sarà raggiunto da Indivisible, Sea Salt e Fishing Sim World: Pro Tour suOne eSeries X/S. Su PC, gli stessidovrebbero venire tolti, insieme allo splendido titolo indie. Al momento della stesura dell'articolo,non ha ancora annunciato quali saranno iche prenderanno il posto. Per adesso sappiamo che Control, titolo già disponibile nell'abbonamento su ...

