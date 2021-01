Rotoli | il sindaco chiede un prelievo dal fondo di riserva per acquistare 380 loculi prefabbricati

(Di lunedì 18 gennaio 2021), vasi di ottone e rame rubati in un viale: 'Come può accadere durante gli orari d'apertura?' 29 novembre 2020 Comune, sospesi 38 dipendenti-assenteisti dei Servizi cimiteriali: uffici decimati ...

PALERMO – Uno stanziamento dal fondo di riserva di 800 mila euro per mettere una prima pezza all’emergenza cimiteri. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha scritto una nota ai suoi uffici per chie ...Secondo Orlando, con 800 mila euro, si potrebbe "nell'immediato futuro" ridurre il numero di bare nei depositi del cimitero. La somma però basterebbe solo per una prima fornitura e comunque, dopo l'ok ...