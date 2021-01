Roma | sparatoria in zona San Pietro | fuggitivi speronati dalla polizia Un agente e un malvivente feriti Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Fermati per un controllo di routinenel pomeriggio di domenica, prima fanno finta di collaborare poi ripartono cercando di far perdere le loro tracce. Protagonisti di un inseguimento per le strade della Capitale sono due uomini nordafricani e una donna italiana a bordo di una Honda Civic. L’inseguimento è terminato in via Cava Aurelia, dove laha speronato l’auto dei, uno degli agenti è rimasto lievemente ferito nel compimento delle manovre. Ferito anche uno dei malviventi, raggiunto da un colpo di arma da fuoco, è ricoverato al Policlinico Gemelli e non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.