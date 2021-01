Riapertura scuola, studenti protestano contro la Dad. Miozzo: non è il periodo per questo tipo di aggregazioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Al momento non abbiamo le informazioni, il panorama è abbastanza variabile, alcune regioni hanno preso provvedimenti, altre hanno mantenuto le decisioni dei presidenti, l'importante è che l'analisi dei problemi vada avanti, che non si consideri la Dad (didattica a distanza) una soluzione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Al momento non abbiamo le informazioni, il panorama è abbastanza variabile, alcune regioni hanno preso provvedimenti, altre hanno mantenuto le decisioni dei presidenti, l'importante è che l'analisi dei problemi vada avanti, che non si consideri la Dad (didattica a distanza) una soluzione". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuola Riapertura scuole, Ricciardi avverte: “Pericolosa la circolazione di tante persone in luoghi chiusi” Orizzonte Scuola Covid19 e scuola, è caos nel giorno della ripartenza in presenza

Non funziona il divieto di assembramento davanti alle scuole nel primo giorno di riapertura. E' caos a Palermo mentre Agrigento chiude tutto e molti comuni minori fanno altrettanto ...

In Veneto presentato ricorso per la riapertura delle scuole, Zaia: "Non ritiro l'ordinanza"

Zaia snocciola i dati del contagio scolastico in Veneto: “Ad oggi abbiamo 4778 situazioni scolastiche con almeno un positivo tra asili, elementari e medie”. Attualmente, secondo i numeri della Regione ...

