Recovery, la Spagna ottiene 10 miliardi in più e supera l’Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Spagna riceverà più sovvenzioni dal fondo di Recovery e resilience facility dell’Ue, precisamente 10,36 miliardi di euro in più. Una somma maggiore rispetto a quanto previsto nel piano iniziale. Si tratta di un aumento del 17% che porta il totale da elargire a 69,52 miliardi e fa del Paese iberico il primo beneficiario del pacchetto di Next Generation Eu, superando l’Italia che avrà 68,89 miliardi (comunque in aumento rispetto ai 65,45 iniziali). Seguono Francia (39,37 miliardi), Germania (25,61) e Polonia (23,85). È quanto risulta dal documento approvato la settimana scorsa dalla commissione bilancio dell’Europarlamento. L’incremento dell’accantonamento per la Spagna rispetto alla previsione di 59,16 miliardi di ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lariceverà più sovvenzioni dal fondo die resilience facility dell’Ue, precisamente 10,36di euro in più. Una somma maggiore rispetto a quanto previsto nel piano iniziale. Si tratta di un aumento del 17% che porta il totale da elargire a 69,52e fa del Paese iberico il primo beneficiario del pacchetto di Next Generation Eu,ndoche avrà 68,89(comunque in aumento rispetto ai 65,45 iniziali). Seguono Francia (39,37), Germania (25,61) e Polonia (23,85). È quanto risulta dal documento approvato la settimana scorsa dalla commissione bilancio dell’Europarlamento. L’incremento dell’accantonamento per larispetto alla previsione di 59,16di ...

TgLa7 : #Recovery: Spagna avra' 10 mld euro in piu', supera l'Italia - Agenzia_Italia : La Spagna strappa un aumento dei fondi del Recovery e supera l'Italia - NethipEdien2000 : RT @TgLa7: #Recovery: Spagna avra' 10 mld euro in piu', supera l'Italia - ilNonnoSimpson : RT @TgLa7: #Recovery: Spagna avra' 10 mld euro in piu', supera l'Italia - YesIKnowMyWay65 : RT @TgLa7: #Recovery: Spagna avra' 10 mld euro in piu', supera l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Spagna La Spagna strappa un aumento dei fondi del Recovery e supera l'Italia AGI - Agenzia Italia La Spagna strappa un aumento dei fondi del Recovery e supera l'Italia

A Madrid 80,87 in totale 80,87 miliardi contro gli 80,76 di Roma dopo il nuovo calcolo sulla base delle stime del Pil 2020 ...

Recovery Plan. F. De Leo: ‘Quali investimenti? L’Italia cambi passo o quando il futuro arriverà ci troverà impreparati’

Il Governo non è stato in grado di comunicare all’Europa ed ai mercati le proprie proposte in merito al Recovery Plan, ecco 3 punti deboli.

A Madrid 80,87 in totale 80,87 miliardi contro gli 80,76 di Roma dopo il nuovo calcolo sulla base delle stime del Pil 2020 ...Il Governo non è stato in grado di comunicare all’Europa ed ai mercati le proprie proposte in merito al Recovery Plan, ecco 3 punti deboli.