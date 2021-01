Razzi | Scilipoti | Casaleggio | Spadafora | trasformisti del terzo millennio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Cos’hanno in comune coi grillini Antonioe Domenico, eroi eponimi del trasformismo? Molto, scopriamo. Dopo un decennio usato dai 5 stelle per far carriera sventolando i loro due nomi, simboli del male, adesso i voltagabbana, trasformati in responsabili costruttori, risultano preziosissimi per conservare il proprio stipendio. Ma sono sfuggite ai più due altre curiose coincidenze. Da chi furono infatti eletti deputati,nel 2006 enel 2008? Da Antonio Di Pietro, altro ex moralizzatore. E chi organizzava la campagna elettorale online del suo partito, Italia dei Valori? La società&associati, che per portare quei due gentiluomini in Parlamento incassò un milione e mezzo di euro nel 2005-10. Provenienti dal finanziamento pubblico con cui Di Pietro pagava ...