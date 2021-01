Phil Spector è morto, aveva una certa concezione della musica che non era disposto a discutere, solo ad imporre (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sarebbe stato il mondo del rock lo stesso senza Phil Spector? Domanda inutile e ci scappa da piangere perché ha appena tirato le cuoia e sarà stato anche il figlio di puttana psicopatico che era, ma ha plasmato suoni Phil, e ha plasmato artisti sia pure in quel modo brutale, da assassino che un giorno passerà dalla potenza all’azione: nel 2003 lo portano via, lo incapsulano in un manicomio criminale per fargli scontare una condanna a 19 anni, uscita vigilata solo nel 2028 per l’omicidio dell’attrice Lana Clarkson, cancellata da un colpo di rivoltella in bocca. Phil non ha mai smesso di protestarsi innocente, almeno finché ha potuto parlare: da tempo non ci riusciva più, per un papilloma maligno che gli aveva fatto crescere polipi in gola grossi come piovre. Ma con le pistole c’era ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sarebbe stato il mondo del rock lo stesso senza? Domanda inutile e ci scappa da piangere perché ha appena tirato le cuoia e sarà stato anche il figlio di puttana psicopatico che era, ma ha plasmato suoni, e ha plasmato artisti sia pure in quel modo brutale, da assassino che un giorno passerà dalla potenza all’azione: nel 2003 lo portano via, lo incapsulano in un manicomio criminale per fargli scontare una condanna a 19 anni, uscita vigilatanel 2028 per l’omicidio dell’attrice Lana Clarkson, cancellata da un colpo di rivoltella in bocca.non ha mai smesso di protestarsi innocente, almeno finché ha potuto parlare: da tempo non ci riusciva più, per un papilloma maligno che glifatto crescere polipi in gola grossi come piovre. Ma con le pistole c’era ...

