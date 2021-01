Napoli-Juve, scelto l’arbitro per la Supercoppa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà Paolo Valeri, della sezione di Roma 2 ad arbitrare il match di questo mercoledì tra Napoli e Juventus, valido per l’assegnazione della Supercoppa Italiana 2020. Appuntamento alle ore 21 sul terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ad assistere il fischietto romano ci saranno Bindoni e Del Giovane, mentre il IV uomo sarà Mariani. Di Bello sarà al Vari e Paganessi al Var. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà Paolo Valeri, della sezione di Roma 2 ad arbitrare il match di questo mercoledì trantus, valido per l’assegnazione dellaItaliana 2020. Appuntamento alle ore 21 sul terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ad assistere il fischietto romano ci saranno Bindoni e Del Giovane, mentre il IV uomo sarà Mariani. Di Bello sarà al Vari e Paganessi al Var. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

