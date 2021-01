Mastella e il cliché dell’abbandono del collegamento quando in trasmissione chiama Calenda

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La crisi di governo ha fatto risvegliare comportamenti e attitudini della prima Repubblica. Senza dubbio nel modo di condurre trattative all’interno del Parlamento – visto che le maggioranze, negli ultimi tre anni, sono state abbastanza composite e non riferibili a una coalizione che si è presentata compatta alle elezioni -, ma anche – in questi ultimi giorni – nel rispolverare alcuni vecchidella comunicazione politica che tanto piacevano circa venti anni fa. Cosìlascia In Mezz’ora, il programma di Lucia Annunziata, solo perché arriva in studio una telefonata di Carlo, vengono subito in mente gli abbandoni (ma anche le telefonate a sorpresa nel bel mezzo di una) di Silvio Berlusconi, vero maestro di questo stile comunicativo. LEGGI ANCHE > L’endorsment ...