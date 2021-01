Leonardo Pieraccioni senza parole: il messaggio di Biagio Izzo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Divertente siparietto social tra Leonardo Pieraccioni e Biagio Izzo. L’attore toscano riceve un messaggio sfottò dal napoletano dopo la partita Napoli-Fiorentina Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesLeonardo Pieraccioni e Biagio Izzo sono due tra gli attori comici italiani più amati ed apprezzati. Entrambi rappresentanti della loro regionalità, chi per il suo essere fiorentino e chi per la napoletanità. I due grandi amici sono divisi altresì dal tifo calcistico: Pieraccioni tifa la ‘Viola’ Fiorentina, mentre Izzo, da buon partenopeo, tifa Napoli. E proprio ieri nella 18esima giornata di Serie A si è tenuto l’atteso match tra Napoli e Fiorentina. I partenopei giocavano in casa ed ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Divertente siparietto social tra. L’attore toscano riceve unsfottò dal napoletano dopo la partita Napoli-Fiorentina Fonte foto: Getty Images / Getty Imagessono due tra gli attori comici italiani più amati ed apprezzati. Entrambi rappresentanti della loro regionalità, chi per il suo essere fiorentino e chi per la napoletanità. I due grandi amici sono divisi altresì dal tifo calcistico:tifa la ‘Viola’ Fiorentina, mentre, da buon partenopeo, tifa Napoli. E proprio ieri nella 18esima giornata di Serie A si è tenuto l’atteso match tra Napoli e Fiorentina. I partenopei giocavano in casa ed ...

