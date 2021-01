Klopp: «Non segniamo ma sono tranquillo» – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Jurgen Klopp ha parlato in conferenza dopo il pareggio a reti bianche contro il Manchester United. Le sue parole Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche contro il Manchester United. Le sue parole. «La prestazione è stata abbastanza buona ma per poter vincere la gara devi segnare un gol, e noi oggi abbiamo fatto fatica a tirare nello specchio. È per questo che la gara è finita in pareggio ed è un risultato che sicuramente ci va bene. Il Manchester United ha fatto una buona gara, si è dimostrato sempre organizzato in tutti i reparti. È molto complicato affrontarli, come sempre poi, e le cose non sono cambiate nemmeno questo pomeriggio. Non so sinceramente chi avrebbe vinto ai punti, non credo che ci sia stata una squadra che ha fatto più dell’altra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Jurgenha parlato in conferenza dopo il pareggio a reti bianche contro il Manchester United. Le sue parole Jurgenha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche contro il Manchester United. Le sue parole. «La prestazione è stata abbastanza buona ma per poter vincere la gara devi segnare un gol, e noi oggi abbiamo fatto fatica a tirare nello specchio. È per questo che la gara è finita in pareggio ed è un risultato che sicuramente ci va bene. Il Manchester United ha fatto una buona gara, si è dimostrato sempre organizzato in tutti i reparti. È molto complicato affrontarli, come sempre poi, e le cose noncambiate nemmeno questo pomeriggio. Non so sinceramente chi avrebbe vinto ai punti, non credo che ci sia stata una squadra che ha fatto più dell’altra». Leggi su Calcionews24.com

