Justin Timberlake conferma in tv: “Io e Jessica Biel genitori bis” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La notizia era stata data ad agosto 2020, ma fino ad ora non c’era mai stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati: Justin Timberlake e Jessica Biel, secondo i tabloid Usa, erano diventati in gran segreto genitori bis. Nessuna indiscrezione sul sesso, né tantomeno sul nome. La notizia era stata data per certa da più parti, ma la coppia che fin dall’inizio della pandemia si era ritirata a vivere nel loro ranch a Big Sky nel Montana, aveva mantenuto un gran riserbo. Oggi arriva la conferma da parte di Timberlake, che, ospite dell’Ellen DeGeneres Show di domenica 17 gennaio 2021, ha confermato e rivelato il nome del neonato, un maschietto. Che arriva ad allargare la famiglia composta da Justin, ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 gennaio 2021) La notizia era stata data ad agosto 2020, ma fino ad ora non c’era mai stata alcunada parte dei diretti interessati:, secondo i tabloid Usa, erano diventati in gran segretobis. Nessuna indiscrezione sul sesso, né tantomeno sul nome. La notizia era stata data per certa da più parti, ma la coppia che fin dall’inizio della pandemia si era ritirata a vivere nel loro ranch a Big Sky nel Montana, aveva mantenuto un gran riserbo. Oggi arriva lada parte di, che, ospite dell’Ellen DeGeneres Show di domenica 17 gennaio 2021, hato e rivelato il nome del neonato, un maschietto. Che arriva ad allargare la famiglia composta da, ...

