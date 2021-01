Il primo vero responsabile Antonio Razzi fa ironia: “Cercano i costruttori, ma di che? Autostrade, palazzi?” (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex deputato dell’Italia dei Valori, poi senatore di Forza Italia, Antonio Razzi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ricordiamo brevemente la sua traiettoria politica: eletto per la prima volta nel 2006 alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori nella Circoscrizione Estero – Europa, fu confermato alle elezioni politiche del 2008. Nel dicembre 2010, il cambio di casacca che più fece discutere: con l’avvicinarsi della votazione sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi IV, Razzi lasciò l’Italia dei Valori di Di Petro per passa a Noi Sud e votare, il 14 dicembre assieme ad un altro gruppo di “responsabili” (nomi che ritornano, come possiamo vedere), contro la mozione di sfiducia al Governo Berlusconi. Per lui, in seguito, un ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex deputato dell’Italia dei Valori, poi senatore di Forza Italia,si toglie qualsassolino dalla scarpa. Ricordiamo brevemente la sua traiettoria politica: eletto per la prima volta nel 2006 alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori nella Circoscrizione Estero – Europa, fu confermato alle elezioni politidel 2008. Nel dicembre 2010, il cambio di casaccapiù fece discutere: con l’avvicinarsi della votazione sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi IV,lasciò l’Italia dei Valori di Di Petro per passa a Noi Sud e votare, il 14 dicembre assieme ad un altro gruppo di “responsabili” (nomiritornano, come possiamo vedere), contro la mozione di sfiducia al Governo Berlusconi. Per lui, in seguito, un ...

agorarai : 'Mai dire mai in politica. Secondo me l'omicidio vero di Conte è accaduto quando è nata Italia Viva: è lì il primo… - GiovanniBranza3 : RT @biscone69: NOI abbiamo una Storia che non può essere mistificata dal primo che arriva, solo per affari, tentando di sostituirci i veri… - biscone69 : NOI abbiamo una Storia che non può essere mistificata dal primo che arriva, solo per affari, tentando di sostituirc… - underscoreles : RT @heronchiId: oggi è il compleanno di Jace Herondale aka il primo Herondale che ha conquistato il mio cuore, re delle battute fuori posto… - marcoeur_ : RT @VA1609: Siamo tutti d'accordo che il primo finalista debba essere Tommaso, vero? Senza dover spiegare i motivi #GFVip #TZVip https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : primo vero Pagelle Inter-Juve, Lukaku domina, Vidal croce e delizia, Ronaldo un fantasma Il Messaggero Cyberpunk 2077: Wildfire – Racconti da Night City

Una volta Bill ha dovuto chiudere prima perché gli avevo finito tutte le scorte. Vero Bill? Non che ne abbia poi molte, eh. Non vorrei darvi l'idea che io sia uno che "alza il gomito" più del ...

Anche i ladri ci ripensano e si scusano

prevalga uno scrupolo di coscienza sentendosi responsabili delle sorti di una persona che ha vero bisogno di attenzioni e cure che la tengono in vita in modo dignitoso o se magari si tratta un primo ...

Una volta Bill ha dovuto chiudere prima perché gli avevo finito tutte le scorte. Vero Bill? Non che ne abbia poi molte, eh. Non vorrei darvi l'idea che io sia uno che "alza il gomito" più del ...prevalga uno scrupolo di coscienza sentendosi responsabili delle sorti di una persona che ha vero bisogno di attenzioni e cure che la tengono in vita in modo dignitoso o se magari si tratta un primo ...