Il 2021 di Veronica parte fortissimo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lecco, 18 gennaio 2021 - Comincia alla grande il 2021 per Veronica Besana . Al PalaDozio di Saronno (Varese) la diciottenne dell' Atletica Lecco Colombo Costruzioni è subito la più veloce sui 60 metri ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lecco, 18 gennaio- Comincia alla grande ilperBesana . Al PalaDozio di Saronno (Varese) la diciottenne dell' Atletica Lecco Colombo Costruzioni è subito la più veloce sui 60 metri ...

veronica_rosset : RT @riccardomonet: Altri soldi gettati al vento dal governo Conte: la legge di bilancio prevede per il 2021 ben 150 assunzioni 'a tempo ind… - veronica_rosset : RT @MariaRo99325323: Napoli, dal Vomero appello per la potatura dei platani - Linkiesta : Tra i protagonisti di Dolce Firenze & Toscana, l’ultimo libro di Veronica Triolo che unisce storie e ricette per ra… - veronica_rosset : RT @LauraGaravini: Gruppo @italiaviva in Senato è compatto e coeso.Noi continuiamo a chiedere risposte sul merito. Singolare che si preferi… - Veronica_Maz : RT @arialuce1: 17 gennaio 2021 Domenica cielo bianco, tetti a cristalli di brina. Suona la campana. Qualcuno va a messa. Nel silenzio si l… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Veronica Il 2021 di Veronica parte fortissimo Il Giorno Sci fondo nordico: successo nella due giorni tricolore di Alfedena

Ad Alfedena si è chiusa ieri la due giorni dei Campionati Italiani Giovanili di sci di fondo e della Coppa Italia riservata agli Under 23 e ai Seniores.

Bis tricolore di Elia Barp, argento di Iris De Martin

Edoardo Buzzi (Carabinieri) 27.00.2. 6.6 km tl Juniores donne (under 20): 1. Veronica Silvestri (Sporting Livigno) 19.05.2; 2. Sara Hutter (Fiamme Oro) 19.32.7; 3. Aline Ollier (Valdigne ...

Ad Alfedena si è chiusa ieri la due giorni dei Campionati Italiani Giovanili di sci di fondo e della Coppa Italia riservata agli Under 23 e ai Seniores.Edoardo Buzzi (Carabinieri) 27.00.2. 6.6 km tl Juniores donne (under 20): 1. Veronica Silvestri (Sporting Livigno) 19.05.2; 2. Sara Hutter (Fiamme Oro) 19.32.7; 3. Aline Ollier (Valdigne ...