GOVERNO, CONTE CERCA FIDUCIA ALLA CAMERA, 'CRISI INCOMPRENSIBILE APPELLO A VOLENTEROSI' (Di lunedì 18 gennaio 2021) 'Ancora oggi leggo sui giornali ricostruzioni sul destino del GOVERNO della Nazione. Per Fratelli d'Italia l'unica via percorribile rimane la stessa: elezioni subito. Basta perdere tempo', sostiene ...

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - Lucia25443382 : RT @Joe911S: 9 su 10 non vogliono Conte al Governo 9 su 10 lo vogliono a Norimberga 2.0 per abuso di potere - Drake_610 : RT @alebarbano: Conte alla Camera: io di qui non mi muovo e governo con la minoranza. Rivendica l’assistenzialismo inefficiente, ma nessuna… -

Ultime Notizie dalla rete : GOVERNO CONTE Governo, Conte alla Camera: "Crisi infondata, si volta pagina". Diretta video QUOTIDIANO.NET Governo: Dini, ‘Conte ha perso maggioranza, non sostituibili con voltagabbana’

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con dei voltagabbana, avremmo un governo peggiore di quello attuale”. Lo ha detto l’ex premier ...

Governo: Borghi, 've ne andrete quando guano sotto tappeto non potrà più essere nascosto'

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Presidente Conte, lei se ne andrà quando la montagna di guano che è stata accumulata sotto il tappeto sarà così enorme da non poter essere più nascosta. Ve ne andrete come ...

