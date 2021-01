Gli ippopotami importati da Pablo Escobar rischiano di distruggere l’ecosistema sudamericano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Gli ippopotami della cocaina” in Colombia si stanno riproducendo ad una velocità spropositata, al punto da diventare una minaccia crescente per l’ambiente, e non solo. Gli esemplari vennero importati illegalmente da Escobar verso la fine degli anni ’80 Pablo Escobar è stato il signore indiscusso della droga a livello mondiale. Partito dalla Colombia per poi far riuscire ad estendere i suoi affari su scala planetaria, Escobar ha lasciato nella storia del Sudamerica un segno indelebile, e il continente ancora oggi paga le conseguenze di quanto avvenne negli anni ’80. E fu proprio in quel periodo che il re della coca fece una scelta che oggi ha portato a conseguenze del tutto inaspettate. Emergenza ippopotami della cocaina Escobar era un ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Glidella cocaina” in Colombia si stanno riproducendo ad una velocità spropositata, al punto da diventare una minaccia crescente per l’ambiente, e non solo. Gli esemplari venneroillegalmente daverso la fine degli anni ’80è stato il signore indiscusso della droga a livello mondiale. Partito dalla Colombia per poi far riuscire ad estendere i suoi affari su scala planetaria,ha lasciato nella storia del Sudamerica un segno indelebile, e il continente ancora oggi paga le conseguenze di quanto avvenne negli anni ’80. E fu proprio in quel periodo che il re della coca fece una scelta che oggi ha portato a conseguenze del tutto inaspettate. Emergenzadella cocainaera un ...

giancarloalber9 : 'Clandestino' per gli ippopotami già animali di compagnia di Pablo Escobar (ucciso nel 1993 in un conflitto a fuoco… - tdkauxsia : Bo leone penso (+la mia ossessione per gli ippopotami) - 5koll : @ditron99 Il linciaggio in certi casi è una benedizione (cit. Io sto con gli ippopotami) - radiosilvana : @VeritasVincit88 @M_decimoMeridio @CCiliegie Oh ma siete ossessionati con gli ippopotami eh. Ragazzi fatevi una vita. ????? - MarcoReNer_azz : @AdolfoCrotti @jinfry_77_ @YouTube @maumou72 ...Con gli ippopotami?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ippopotami Gli ippopotami importati da Pablo Escobar rischiano di distruggere l’ecosistema sudamericano Periodico Italiano "Astenersi coccodrilli" Don Flavio benedice gli animali

Simpatico post su Facebook di Don Flavio Frignani che, oggi, memoria liturgica di S. Antonio Abate, benedirà gli animali domestici (attenzione al"NB") ...

Tanzania, già 2 milioni di anni fa gli ominidi erano in grado di sopravvivere ai cambiamenti climatici

Tanzania, già 2 milioni di anni fa gli ominidi erano in grado di sopravvivere ai cambiamenti climatici. Tanzania, la capacità degli ominidi.

Simpatico post su Facebook di Don Flavio Frignani che, oggi, memoria liturgica di S. Antonio Abate, benedirà gli animali domestici (attenzione al"NB") ...Tanzania, già 2 milioni di anni fa gli ominidi erano in grado di sopravvivere ai cambiamenti climatici. Tanzania, la capacità degli ominidi.