Gli Australian Open sotto sorveglianza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per il coronavirus i partecipanti al primo Slam dell'anno dovranno rimanere chiusi in hotel per due settimane, e alcuni si sono pentiti di esserci andati Leggi su ilpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per il coronavirus i partecipanti al primo Slam dell'anno dovranno rimanere chiusi in hotel per due settimane, e alcuni si sono pentiti di esserci andati

