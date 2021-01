Genoa, Ballardini: «Strootman un valore aggiunto» – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Davide Ballardini elogia Kevin Strootman: buona prova del centrocampista olandese nella gara contro l’Atalanta – VIDEO Davide Ballardini parla di Kevin Strootman. Il centrocampista olandese, subito in campo dopo l’arrivo nel calciomercato invernale, ha ben impressionato contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico che ne elogia le qualità. Il Genoa non ha finito con il calciomercato: si prepara infatti all’arrivo di una punta. Il nome caldo è quello di Lammers. «Per qualità sicuramente Strootman è un valore aggiunto. Poi è calato e anche la squadra ne ha risentito». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Davideelogia Kevin: buona prova del centrocampista olandese nella gara contro l’Atalanta –Davideparla di Kevin. Il centrocampista olandese, subito in campo dopo l’arrivo nel calciomercato invernale, ha ben impressionato contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico che ne elogia le qualità. Ilnon ha finito con il calciomercato: si prepara infatti all’arrivo di una punta. Il nome caldo è quello di Lammers. «Per qualità sicuramenteè un. Poi è calato e anche la squadra ne ha risentito». Leggi su Calcionews24.com

