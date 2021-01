Esplosione in una villetta: muore una coppia di coniugi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una coppia di coniugi di 88 e 85 anni ha perso la vita in seguito ad un’Esplosione all’interno di una villetta a Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco (Padova). Due persone sono morte questa mattina in seguito all’Esplosione verificatasi in una villetta di Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 18 gennaio 2021) Unadidi 88 e 85 anni ha perso la vita in seguito ad un’all’interno di unaa Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco (Padova). Due persone sono morte questa mattina in seguito all’verificatasi in unadi Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. L'articolo proviene da YesLife.it.

