E’ finita tra gli ex Uomini e Donne Sonny Di Meo e Sara Shaimi: arriva la conferma social (Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ stata una delle ultime coppie, tra quelle che si sono formate a giugno, all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Stiamo parlando di Sonny Di Meo e Sara Shaimi. Da tempo, si vociferava un possibile crisi tra i due, ed oggi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ stata una delle ultime coppie, tra quelle che si sono formate a giugno, all’interno dello studio televisivo di, programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Stiamo parlando diDi Meo e. Da tempo, si vociferava un possibile crisi tra i due, ed oggi L'articolo NewNotizie.it.

reportrai3 : È iniziata una guerra feroce tra Twitch e Youtube, infatti Twitch ha rubato i gamer migliori e dentro c’è finita qu… - simonel78648503 : RT @gentilivero: Adesso che tra noi è finita lascio pure la delega ai servizi. A screzio. #conte #crisidigoverno #camera - gentilivero : Adesso che tra noi è finita lascio pure la delega ai servizi. A screzio. #conte #crisidigoverno #camera - sciumx : @borghi_claudio Dopo il linciaggio mediatico che ha dovuto subire in questi giorni tra l'altro (e lo dico da non es… - salvatore_bua : @marco_gervasoni @GiulioTerzi @LaVeritaWeb Qualcuno sta aprendo gli occhi adesso-è cominciata come guerra commercia… -