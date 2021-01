“Da quando sta con Pier…”. GF Vip, massacro per Giulia Salemi. Lite in casa, poi la soffiata da fuori (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è lapidario. Divertente, acculturato e intelligentissimo, ma il suo humor non conosce pietas. Nell’ultimo periodo Tommy sembra essere diventato sempre più intollerante nei confronti della coppia ufficiale del GF Vip. Qualcuno ha osato insinuare fosse per invidia, qualcun altro (molti) invece gli dà ragione. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i piccioncini del Grande Fratello Vip, sono elemento controverso di questa edizione: li si ama o li si odia, le mezze misure non sono contemplate. Ad ogni modo già tanti vipponi all’interno della casa hanno scelto da che parte stare, leggiamo assieme le parole poison di Tommaso Zorzi. (Continua dopo le foto) “A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L’interesse è volto solo alla coppia”. Questa la frase da cui qualche giorno fa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è lapidario. Divertente, acculturato e intelligentissimo, ma il suo humor non conosce pietas. Nell’ultimo periodo Tommy sembra essere diventato sempre più intollerante nei confronti della coppia ufficiale del GF Vip. Qualcuno ha osato insinuare fosse per invidia, qualcun altro (molti) invece gli dà ragione.e Pierpaolo Pretelli, i piccioncini del Grande Fratello Vip, sono elemento controverso di questa edizione: li si ama o li si odia, le mezze misure non sono contemplate. Ad ogni modo già tanti vipponi all’interno dellahanno scelto da che parte stare, leggiamo assieme le parole poison di Tommaso Zorzi. (Continua dopo le foto) “A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L’interesse è volto solo alla coppia”. Questa la frase da cui qualche giorno fa ...

