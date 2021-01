Crisi di governo: Conte chiede fiducia alla Camera. La diretta di Tp (Di lunedì 18 gennaio 2021) PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Segui Termometro Politico su Google News Alle ore 12 il Presidente del Consiglio Conte è atteso alla Camera dei Deputati per riferire in merito alla Crisi di governo inaugurata mercoledì scorso da Matteo Renzi. Dopo il discorso di Conte si voterà la fiducia all’esecutivo: Termometro Politico seguirà gli eventi in diretta. 10.50 La Crisi di governo verrà ufficialmente parlamentarizzata alla ore 12 quando il Presidente del Consiglio Conte parlerà alla Camera. Crisi di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 18 gennaio 2021) PER AGGIORNARE LAPREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Segui Termometro Politico su Google News Alle ore 12 il Presidente del Consiglioè attesodei Deputati per riferire in meritodiinaugurata mercoledì scorso da Matteo Renzi. Dopo il discorso disi voterà laall’esecutivo: Termometro Politico seguirà gli eventi in. 10.50 Ladiverrà ufficialmente parlamentarizzataore 12 quando il Presidente del Consiglioparleràdi ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - riotta : Serve al premier @GiuseppeConteIT una strategia per uscire dalla crisi. Illudersi di raccattare disperati e mercena… - trimpa48 : RT @HeinrichTreviri: La verità che tutti sanno ma pochi ammettono pubblicamente: #Conte è un irresponsabile. Con i bonus e le mance, con il… - GiancarloGarci6 : RT @Misurelli77: Sondaggio serio sulla crisi di governo Risposta secca Siete d'accordo con Renzi (Voto più rtweet, grazie!) -