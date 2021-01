Conte alla Camera: cosa succede da qui in poi nella crisi di governo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Conte riferisce al Parlamento, è alla Camera. Il premier non accusa Renzi, ma ammette di aver fatto errori, ma non tali da giustificare una crisi al buio e la caduta del governo, in questo periodo con la pandemia in corso. «C’è in gioco il Paese» è il punto del presidente del Consiglio che conta così di ottenere sostegno da chi finora non ha fatto parte della maggioranza. «Posso parlare a testa alta, e non per arroganza» ha detto Conte che ricordato come questo governo si sia trovato davanti a una sfida epocale. Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Conte riferisce al Parlamento, è alla Camera. Il premier non accusa Renzi, ma ammette di aver fatto errori, ma non tali da giustificare una crisi al buio e la caduta del governo, in questo periodo con la pandemia in corso. «C’è in gioco il Paese» è il punto del presidente del Consiglio che conta così di ottenere sostegno da chi finora non ha fatto parte della maggioranza. «Posso parlare a testa alta, e non per arroganza» ha detto Conte che ricordato come questo governo si sia trovato davanti a una sfida epocale.

