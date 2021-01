Chiesa in fuorigioco, giusto annullare il gol a CR7. Giallo a Insigne, non c'è simulazione (Di lunedì 18 gennaio 2021) inter-Juve " Ci si può anche scottare ad arbitrare sfide così e invece i fuochi (d'artificio) sono stati solo quelli dei tifosi all'esterno di San Siro al fischio d'inizio. Anzi, Doveri, con una ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021) inter-Juve " Ci si può anche scottare ad arbitrare sfide così e invece i fuochi (d'artificio) sono stati solo quelli dei tifosi all'esterno di San Siro al fischio d'inizio. Anzi, Doveri, con una ...

sportli26181512 : Chiesa in fuorigioco, giusto annullare il gol a CR7. Giallo a Insigne, non c’è simulazione: Chiesa in fuorigioco, g… - calcioepepe : #InterJuventus 1) Almeno 8 peggiori di #Cr7, lui una palla-gol ha avuto e l'ha trasformata (#Chiesa in fuorigioco);… - mesanti64 : Per mia curiosità è assolutamente senza polemica. Chi era in fuorigioco sul gol di CR7? Chiesa sul tiro sicuramente… - Privilegius : @Sicilianodoc7 Per me era fuorigioco si vede chiesa di oltre un metro se non di meno - MariaC08220254 : @DragusinGloria L'Inter é piú aggressiva, quello che manca ai nostri giocatori, essere piú aggressivi..L'unica azio… -