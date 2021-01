"Chi sostiene questo governo è complice, non 'responsabile'", dice Salvini (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - "Chi sostiene questo governo non è un 'responsabile', è un complice”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo il voto di fiducia alla Camera. "Ormai c'è il 'senatore Ikea': monti, smonti a seconda delle esigenze - ha sottolineato il leader della Lega - uno che cambia idea in un quarto d'ora non è un 'responsabile', è un complice. Chi salva il governo che ha creato più disastro nel mondo occidentale pensa alla poltrona". "Non arrivano alla maggioranza assoluta, chi non ce l'ha si deve dimettere - è convinto Salvini - poi Conte non lo farà, perché ha la faccia multicolor... diciamo cosi". Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - "Chinon è un '', è un”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, dopo il voto di fiducia alla Camera. "Ormai c'è il 'senatore Ikea': monti, smonti a seconda delle esigenze - ha sottolineato il leader della Lega - uno che cambia idea in un quarto d'ora non è un '', è un. Chi salva ilche ha creato più disastro nel mondo occidentale pensa alla poltrona". "Non arrivano alla maggioranza assoluta, chi non ce l'ha si deve dimettere - è convinto- poi Conte non lo farà, perché ha la faccia multicolor... diciamo cosi".

